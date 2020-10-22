Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Государственная таможенная служба инициирует полный аудит Одесской таможни

Четверг, 22 октября 2020, 03:12

Государственная таможенная служба уволила исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика и назначила проведение полного аудита.

Источник: Государственная таможенная служба

Дословно: "21 октября со своего поста уволен исполняющий обязанности начальника Одесская таможня Гостаможслужбы Денис Пудрика.

На эту должность п. Пудрика был назначен 21 августа.

Причиной увольнения являются отрицательные результаты работы таможни в течение двух месяцев. Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, подтверждалось информацией автоматизированных систем. Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров. Так, за 17 календарных дней октября на Одесской таможне наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта - на 11,6%.

Это стало причиной недополучения государственным бюджетом законных платежей, является главным индикатором прозрачной и эффективной работы таможенной системы.

В связи с установленными фактами Государственная таможенная служба инициирует полный аудит работы Одесской таможни. Его выводы будут объявлены после окончания проверки".

Темы: таможня


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 21 октября: перестановки в ОПУ, отмена второго тура выборов

Дело Шеремета: всем обвиняемым продолжили меры пресечения, под судом столкновения

Зеленский запланировал военный парад на празднование 30 годовщины Независимости

Дочь блогера-телеведущей похитили ради выкупа $ 200тысяч: силовики накрыли банду

"Минус" 75 миллиардов: ЭП публикует засекреченный аудит "Нафтогаза"

"Слуга народа" хочет отменить второй тур местных выборов

Все новости...
таможня
Начался процесс создания единых юрлиц для Гостаможни и Налоговой
Руководство Восточной таможни организовало схему на 5 млн – СБУ
СБУ с начала года открыла 47 производств по коррупции на таможне
Последние новости
03:12
Государственная таможенная служба инициирует полный аудит Одесской таможни
02:24
Глава Евросовета созвал саммит ЕС по распространению коронавируса
01:24
В Беларуси исчез известный поэт
00:33
Кабмин обновил состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
23:55
На Буковине рекорд заболеваний коронавирусом от начала пандемии
23:28
В Бразилии умер участник испытания вакцины AstraZeneca
22:49
Первая страна в ЕС зафиксировала миллион заражений COVID
22:18
Президент сменил глав СБУ в АР Крым, Сумской и Волынской областях
22:04
Новости экономики: полномочия Рожковой, аудит "Нафтогаза", игорный бизнес
21:53
Лига Чемпионов: "Шахтер" обыграл чемпионов Испании в Мадриде
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!