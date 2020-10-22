Государственная таможенная служба инициирует полный аудит Одесской таможни

Государственная таможенная служба уволила исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика и назначила проведение полного аудита.

Источник: Государственная таможенная служба

Дословно: "21 октября со своего поста уволен исполняющий обязанности начальника Одесская таможня Гостаможслужбы Денис Пудрика.

На эту должность п. Пудрика был назначен 21 августа.

Причиной увольнения являются отрицательные результаты работы таможни в течение двух месяцев. Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, подтверждалось информацией автоматизированных систем. Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров. Так, за 17 календарных дней октября на Одесской таможне наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта - на 11,6%.

Это стало причиной недополучения государственным бюджетом законных платежей, является главным индикатором прозрачной и эффективной работы таможенной системы.

В связи с установленными фактами Государственная таможенная служба инициирует полный аудит работы Одесской таможни. Его выводы будут объявлены после окончания проверки".