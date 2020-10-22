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У 2019 році в Києві продавали компромат на Байдена за $5 мільйонів — TIME

Четвер, 22 жовтня 2020, 07:28

Певні електронні листи і фото сина кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена Хантера Байдена, який в той час працював в українській газодобувної компанії Burisma Holdings, в 2019 році намагалися продати в Україні за 5 мільйонів доларів.

Джерело: TIME

Деталі: Інформація про якісь фото і листах Байдена-молодшого з'явилася в американських ЗМІ минулого тижня відразу після заяв особистого адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані про те, що в його розпорядженні є компрометуюча інформація, яка стосується Хантера Байдена.

Видання зазначає, що Джуліані поки не відповів на прохання редакції прокоментувати походження матеріалів про які він говорить. Хантер Байден і президентська кампанія його батька також поки не відреагували на повідомлення.

Зокрема в ЗМІ вже опубліковано електронного листа, справжність якого не може бути підтверджена незалежними джерелами, з якого зрозуміло, що завдяки представленню Хантера Байдена радник компанії Burisma Holdings Вадим Пожарський мав зустріч і "провів деякий час" з Джо Байденом, який в той час займав посаду віце-президента США.

Кампанія Байдена заперечує, що така зустріч мала місце.

Після згаданих заяв Джуліані, джерело TIME розповіло про пропозицію, яка була зроблена йому в Києві в середині 2019 року. Він повідомляє, що продавці якоїсь інформації про Байдена-молодшому хотіли отримати від республіканських союзників президента Трампа $5 мільйонів.

За два тижні до президентських виборів, які відбудуться в США 3 листопада, Трамп використав інформацію з заяв Джуліані в своїх передвиборчих виступах. Президент США знову говорив про корупцію, яка пов'язана з сім'єю Байденів і закликав генерального прокурора Вільяма Барра призначити спеціального прокурора для розслідування опублікованих матеріалів.

Микола Донєв, УП
Теми: вибориСШАТрампкорупціяБайден


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