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В 2019 году в Киеве продавали компромат на Байдена за $5 миллионов — TIME

Четверг, 22 октября 2020, 07:28

Некие электронные письма и фото сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантера Байдена, который в той время работал в украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, в 2019 году пытались продать в Украине за 5 миллионов долларов.

Источник: TIME

Детали: Информация о неких фото и письмах Байдена- младшего появилась в американских СМИ на прошлой недели сразу после заявлений личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о том, что в его распоряжении есть компрометирующая информация, которая касается Хантера Байдена.

Издание отмечает, что Джулиани пока не ответил на просьбу прокомментировать происхождение материалов о которых он говорит. Хантер Байден и президентская кампания его отца также пока подробно не прокомментировали утечку информации.

В частности в СМИ уже опубликовано электронное письмо, подлинность которого не может быть подтверждена независимыми источниками, из которого понятно, что благодаря представлению Хантера Байдена советник компании Burisma Holdings Вадим Пожарский встречался и "провел некоторое время" с Джо Байденом, который в то время занимал должность вице-президента США.

Кампания Байдена отрицает, что такая встреча имела место. 

После упомянутых заявлений Джулиани, источник TIME рассказал, что о предложении, которое было сделано ему в Киеве в середине 2019 года. Он сообщает, что продавцы некой информации о Байдене-младшем хотели получить от республиканских союзников президента Трампа $5 миллионов.

За две недели до президентских выборов, которые состоятся в США 3 ноября, Трамп использовал информацию из заявлений Джулиани в своих предвыборных выступлениях. Президент США вновь говорил о коррупции, которая связана с семьей Байденов и призвал генерального прокурора Уильяма Барра назначить специального прокурора для расследования опубликованных материалов.

Микола Донєв, УП
Темы: виборыСШАТрампкоррупцияБайден


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