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Місія OSIRIS-REx: у NASA показали, як торкнулися астероїда

Четвер, 22 жовтня 2020, 08:33
nasa.gov

Американське Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору оприлюднило перші знімки та відео своєї астероїдної проби, які вказують на успішне взяття гірських порід і пилу з поверхні астероїда Бенну.

Джерело: NASA й AFP у Twitter

Деталі: 20 жовтня космічний корабель NASA, виконуючи місію OSIRIS-REx, наблизився до астероїда Бенну, що за 200 мільйонів миль (321 мільйон км) від Землі, і взяв проби з його поверхні, зависнувши за метр від кратера Найтінгейла.

Рука-маніпулятор торкнулася поверхні Бенну приблизно на 6 секунд, що дозволило апарату захопити астероїдний пил і породи для досліджень.

Очікується, що космічний корабель повернеться на Землю зі зразками в 2023 році.



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