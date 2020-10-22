Місія OSIRIS-REx: у NASA показали, як торкнулися астероїда

Американське Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору оприлюднило перші знімки та відео своєї астероїдної проби, які вказують на успішне взяття гірських порід і пилу з поверхні астероїда Бенну.

Джерело: NASA й AFP у Twitter

Деталі: 20 жовтня космічний корабель NASA, виконуючи місію OSIRIS-REx, наблизився до астероїда Бенну, що за 200 мільйонів миль (321 мільйон км) від Землі, і взяв проби з його поверхні, зависнувши за метр від кратера Найтінгейла.

Рука-маніпулятор торкнулася поверхні Бенну приблизно на 6 секунд, що дозволило апарату захопити астероїдний пил і породи для досліджень.

Очікується, що космічний корабель повернеться на Землю зі зразками в 2023 році.

AFP graphic on the stages and details of the mission Osiris-REx, that took samples from the asteroid Bennu@AFPgraphics pic.twitter.com/qFR9kuGBZr — AFP news agency (@AFP) October 22, 2020

Довідка: Проєкт OSIRIS-REx покликаний доставити з астероїда Бенну зразки ґрунту, що має допомогти вченим розробити систему захисту Землі від зіткнення з астероїдом.

101955 Бенну (101955 Bennu) відкрили 11 вересня 1999 року .НАСА визнала даний астероїд небезпечним для Землі. За ним встановлено постійне спостереження.

Бенну - навколоземний астероїд, що входить до групи Аполлона і має радіус близько 262 м. Це один із тих космічних об'єктів, вірогідність зіткнення яких із Землею досить висока. За розрахунками, у 2135 році він опиниться за 300 тисяч кілометрів від Землі.

Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-REx) - міжпланетна станція НАСА, призначена для доставки зразків ґрунту з астероїда (101955) Бенну на Землю. Це - третя місія НАСА за програмою "Нові рубежі".

Станцію запустили 8 вересня 2016 року з космодрому Бази ВПС США на мисі Канаверал у Флориді. 3 грудня 2018 року станція досягла астероїда (101955) Бенну.

За планом, 24 вересня 2023 апарат OSIRIS-REx відправить капсулу на Землю, вона впаде у Тренувальній і випробувальній базі Юти. Зразки будуть доставлені до Центру дослідження астроматеріалів.