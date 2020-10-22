Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства обнародовало первые снимки и видео своей астероидной пробы, указывающие на успешное взятие горных пород и пыли с поверхности астероида Бенну.
Источник: NASA и AFP в Twitter
Детали: 20 октября космический корабль NASA, выполняя миссию OSIRIS-REx, приблизился к астероиду Бенну, что в 200 миллионах миль (321 миллионов км) от Земли, и взял пробы с поверхности, зависнув в метре от кратера Найтингейл.
How it started: How it’s going: pic.twitter.com/xT7hLo7SCl— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 21, 2020
Рука-манипулятор коснулась поверхности Бенну примерно на 6 секунд, что позволило аппарату захватить астероидную пыль и породы для исследований.
Ожидается, что космический корабль вернется на Землю с образцами в 2023 году.
AFP graphic on the stages and details of the mission Osiris-REx, that took samples from the asteroid Bennu@AFPgraphics pic.twitter.com/qFR9kuGBZr— AFP news agency (@AFP) October 22, 2020