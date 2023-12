Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства обнародовало первые снимки и видео своей астероидной пробы, указывающие на успешное взятие горных пород и пыли с поверхности астероида Бенну.

Источник: NASA и AFP в Twitter

Детали: 20 октября космический корабль NASA, выполняя миссию OSIRIS-REx, приблизился к астероиду Бенну, что в 200 миллионах миль (321 миллионов км) от Земли, и взял пробы с поверхности, зависнув в метре от кратера Найтингейл.

How it started: How it’s going: pic.twitter.com/xT7hLo7SCl

Рука-манипулятор коснулась поверхности Бенну примерно на 6 секунд, что позволило аппарату захватить астероидную пыль и породы для исследований.

Ожидается, что космический корабль вернется на Землю с образцами в 2023 году.

AFP graphic on the stages and details of the mission Osiris-REx, that took samples from the asteroid Bennu@AFPgraphics pic.twitter.com/qFR9kuGBZr