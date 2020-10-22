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Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида

Четверг, 22 октября 2020, 08:33
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида
nasa.gov

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства обнародовало первые снимки и видео своей астероидной пробы, указывающие на успешное взятие горных пород и пыли с поверхности астероида Бенну.

Источник: NASA и AFP в Twitter

Детали: 20 октября космический корабль NASA, выполняя миссию OSIRIS-REx, приблизился к астероиду Бенну, что в 200 миллионах миль (321 миллионов км) от Земли, и взял пробы с поверхности, зависнув в метре от кратера Найтингейл.

Рука-манипулятор коснулась поверхности Бенну примерно на 6 секунд, что позволило аппарату захватить астероидную пыль и породы для исследований.

Ожидается, что космический корабль вернется на Землю с образцами в 2023 году.

Справка: Проект OSIRIS-REx призван доставить с астероида Бенну образцы почвы, что должно помочь ученым разработать систему защиты Земли от столкновения с астероидом.

101955 Бенну (101955 Bennu) открыли 11 сентября 1999 .НАСА признала данный астероид опасным для Земли. За ним установлено постоянное наблюдение.

Бенну - околоземное астероид, который входит в группу Аполлона и имеет радиус около 262 м. Это один из тех космических объектов, вероятность столкновения которых с Землей достаточно высока. По расчетам, в 2135 году он окажется в 300 тысячах километров от Земли.

Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-REx) - межпланетная станция НАСА, предназначенная для доставки образцов грунта с астероида (101955) Бенну на Землю. Это - третья миссия НАСА по программе "Новые рубежи".

Станцию запустили 8 сентября 2016 года с космодрома Базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде. 3 декабря 2018 года станция достигла астероида (101955) Бенну.

По плану, 24 сентября 2023 года аппарат OSIRIS-REx отправит капсулу на Землю, она упадет в Тренировочной и испытательной базе Юты. Образцы будут доставлены в Центр исследования астроматериалив.

Темы: космоснаука
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