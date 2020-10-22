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7 053 нових випадки COVID зафіксували в Україні 21 жовтня

Четвер, 22 жовтня 2020, 08:53

За добу 21 жовтня в Україні діагноз COVID-19 поставили 7 053 людям, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 116 пацієнтів, одужали 2 679 осіб, госпіталізували 924 особи.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Найбільше нових хворих за минулу добу зафіксовано в Києві, у Харківській та Одеській областях.

Київ - 631 новий випадок, 15 летальних. До того ж Київська область - 269 нових випадків, 8 летальних.

Харківська область - 627 нових випадків, 10 летальних.

Одеська область - 600 нових випадків, 11 летальних.

Хмельницька область - 381 новий випадок, 1 летальний.

Дніпропетровська область - 363 нових випадки, 18 летальних.

Полтавська область - 336 нових випадків, 2 летальних.

Львівська область - 319 нових випадків, 9 летальних.

Тернопільська область - 313 нових випадків, 2 летальних.

Запорізька область - 309 нових випадків, 2 летальних.

 
covid19.rnbo.gov.ua

Зараз на COVID-19 в Україні хворіють 181 938 осіб.

За весь час пандемії хворобу виявили у 322 879 жителів, із них 6 043 хворих померли, а 134 898 одужали.

З початку березня коронавірус виявили у 19 452 дітей і 20 528 медичних працівників. За останню добу діагноз підтвердили 306 дітям і 354 медпрацівникам.

 
УП

За минулу добу було зроблено 62 418 тестувань, із них 33 901 методом ПЛР і 28 517 методом ІФА.

УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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