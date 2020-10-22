Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

7 053 нових випадки COVID зафіксували в Україні 21 жовтня

Четвер, 22 жовтня 2020, 08:53
7 053 нових випадки COVID зафіксували в Україні 21 жовтня

За добу 21 жовтня в Україні діагноз COVID-19 поставили 7 053 людям, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 116 пацієнтів, одужали 2 679 осіб, госпіталізували 924 особи.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Найбільше нових хворих за минулу добу зафіксовано в Києві, у Харківській та Одеській областях.

Київ - 631 новий випадок, 15 летальних. До того ж Київська область - 269 нових випадків, 8 летальних.

Харківська область - 627 нових випадків, 10 летальних.

Одеська область - 600 нових випадків, 11 летальних.

Хмельницька область - 381 новий випадок, 1 летальний.

Дніпропетровська область - 363 нових випадки, 18 летальних.

Полтавська область - 336 нових випадків, 2 летальних.

Львівська область - 319 нових випадків, 9 летальних.

Тернопільська область - 313 нових випадків, 2 летальних.

Запорізька область - 309 нових випадків, 2 летальних.

 
covid19.rnbo.gov.ua

Зараз на COVID-19 в Україні хворіють 181 938 осіб.

За весь час пандемії хворобу виявили у 322 879 жителів, із них 6 043 хворих померли, а 134 898 одужали.

З початку березня коронавірус виявили у 19 452 дітей і 20 528 медичних працівників. За останню добу діагноз підтвердили 306 дітям і 354 медпрацівникам.

 
УП

За минулу добу було зроблено 62 418 тестувань, із них 33 901 методом ПЛР і 28 517 методом ІФА.

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: