7053 новых случая COVID зафиксировали в Украине 21 октября

За сутки 21 октября в Украине диагноз COVID-19 поставили 7 053 людям, умерли от осложнений коронавирусной болезни 116 пациентов, выздоровели 2 679 человек, госпитализировали 924 человека.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Детали: Больше всего новых больных за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, в Харьковской и Одесской областях.

Киев - 631 новый случай, 15 летальных. К тому же Киевская область - 269 новых случаев, 8 летальных.

Харьковская область - 627 новых случаев, 10 летальных.

Одесская область - 600 новых случаев, 11 летальных.

Хмельницкая область - 381 новый случай, 1 летальный.

Днепропетровская область - 363 новых случая, 18 летальных.

Полтавская область - 336 новых случаев, 2 летальных.

Львовская область - 319 новых случаев, 9 летальных.

Тернопольская область - 313 новых случаев, 2 летальных.

Запорожская область - 309 новых случаев, 2 летальных.

Сейчас на COVID-19 в Украине болеют 181 938 человек.

За все время пандемии болезнь обнаружили у 322 879 жителей, из них 6 043 больных умерли, а 134 898 выздоровели.

С начала марта коронавирус обнаружили у 19 452 детей и 20 528 медицинских работников. За последние сутки диагноз подтвердили 306 детям и 354 медработникам.

За прошедшие сутки было сделано 62 418 тестирований, из них 33 901 методом ПЦР и 28 517 методом ИФА.