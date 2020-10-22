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В Угорщині не бачать порушень у заявах свого держсекретаря під час візиту на Закарпаття

Четвер, 22 жовтня 2020, 09:51

Угорщина не бачить порушень у заявах свого держсекретаря, що лунали під час його візиту на Закарпаття. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода", про це заявили в МЗС Угорщини.

"МЗС України надіслало офіційного листа у зв'язку з візитом держсекретаря Яноша Арпада Потапі. Ми не погоджуємося з українською оцінкою цього візиту, висловленою у ньому", - йдеться у заяві.

В МЗС Угорщини вважають, що візит "не можна вважати політичним втручанням, тому що він виконав своє конституційне зобов'язання" з підтримки угорської громади.

"Державний секретар відвідав Закарпаття не заради виборів, а в рамках своїх регулярних візитів. Уряд Угорщини підтримує економічний розвиток, розвиток шкіл та культурно-оздоровчі програми на Закарпатті, результати яких приносять користь не лише угорській громаді, а й усім жителям Закарпаття, незалежно від національності", – ідеться в заяві.

Нагадаємо, 20 жовтня в МЗС України застерегли угорських посадовців від політичної агітації під час поїздок у Закарпатську область та звернулися до правоохоронних органів з проханням "дати оцінку" таким їхнім діям.

Перед цим до МЗС звернулася Громадянська мережа "ОПОРА" з проханням оцінити дії держсекретаря Угорщини з питань національної політики Яноша Арпада Потапі, який, за даними спостерігачів, під час візиту до Закарпатської області 9-10 жовтня агітував на користь КМКС "Партія угорців України".

Теми: ЗакарпаттяУгорщинадипломатичні відносини
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