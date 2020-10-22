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В Венгрии не видят нарушений в заявлениях своего госсекретаря во время визита на Закарпатье

Четверг, 22 октября 2020, 09:51

Венгрия не видит нарушений в заявлениях своего госсекретаря, звучавших во время его визита на Закарпатье.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на венгерскую службе "Радио Свобода", об этом заявили в МИД Венгрии.

"МИД Украины направил официальное письмо в связи с визитом госсекретаря Яноша Арпада Потапи. Мы не согласны с украинской оценке этого визита, высказанной в нем", - говорится в заявлении.

В МИД Венгрии считают, что визит "нельзя считать политическим вмешательством, потому что он выполнил свое конституционное обязательство" по поддержке венгерской общины.

"Государственный секретарь посетил Закарпатье не ради выборов, а в рамках своих регулярных визитов. Правительство Венгрии поддерживает экономическое развитие, развитие школ и культурно-оздоровительные программы на Закарпатье, результаты которых приносят пользу не только венгерской общине, но и всем жителям Закарпатья, независимо от национальности ", - говорится в заявлении.

Напомним, 20 октября в МИД Украины предостерегли венгерских чиновников от политической агитации во время поездок в Закарпатскую область и обратились в правоохранительные органы с просьбой "дать оценку" таким их действиям.

Перед этим в МИД обратилась Гражданская сеть "ОПОРА" с просьбой оценить действия госсекретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потап, который, по данным наблюдателей, во время визита в Закарпатской области 9-10 октября агитировал в пользу КМКС "Партия венгров Украины".

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Темы: ЗакарпатьеВенгриядипломатические отношения
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