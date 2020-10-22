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Адвокат Трампа з'явиться у новому фільмі про "Бората": каже, що його підставили

Четвер, 22 жовтня 2020, 09:53

Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані назвав "повністю сфабрикованим" уривок з нового фільму про Бората, на якому він зі спущеною сорочкою нібито засовує руки в штани.

Джерело: Twitter Джуліані, BBC News

Пряма мова Джуліані: "Відео Бората повністю сфабриковане. Я заправляв сорочку після зняття обладнання для запису.

Якщо Саша Барон Коен має на увазі інше, то він холоднокровний брехун".

Деталі: За його словами, як тільки він зрозумів, що це була підстава, подзвонив в поліцію.

Джуліані вважає, що це спроба перешкодити його "безжалісному викриттю злочинності і розпусти Джо Байдена і всієї його родини".

Адвокат Трампа мав на увазі епізод з фільму за участю коміка Саші Барона Коена в головній ролі, в якому у нього бере інтерв'ю актриса, яка прикидається тележурналісткою.

Актриса грає дочку Бората.

Фільм, який має вийти у прокат 23 жовтня, є продовженням картини 2006 року "Борат".

У сцені з Джуліані в готельному номері у нього беруть інтерв'ю про реакцію адміністрації Трампа на спалах коронавірусу.

Потім молода актриса запрошує 76-річного Джуліані приєднатися до неї, щоб випити. Після того, як його мікрофон відключають, він лягає на ліжко і, здається, засовує руки в штани.

Ні Барон Коен, ні його представники поки не коментували останні твіти Джуліані.

Українська правда
Теми: ТрампСШАкурйоз


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