Адвокат Трампа з'явиться у новому фільмі про "Бората": каже, що його підставили

Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані назвав "повністю сфабрикованим" уривок з нового фільму про Бората, на якому він зі спущеною сорочкою нібито засовує руки в штани.

Джерело: Twitter Джуліані, BBC News

Пряма мова Джуліані: "Відео Бората повністю сфабриковане. Я заправляв сорочку після зняття обладнання для запису.

Якщо Саша Барон Коен має на увазі інше, то він холоднокровний брехун".

Деталі: За його словами, як тільки він зрозумів, що це була підстава, подзвонив в поліцію.

Джуліані вважає, що це спроба перешкодити його "безжалісному викриттю злочинності і розпусти Джо Байдена і всієї його родини".

Адвокат Трампа мав на увазі епізод з фільму за участю коміка Саші Барона Коена в головній ролі, в якому у нього бере інтерв'ю актриса, яка прикидається тележурналісткою.

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.



At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar.