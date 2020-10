Адвокат Трампа появится в новом фильме о "Борате": говорит, что его подставили

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани назвал "полностью сфабрикованным" отрывок из нового фильма о Борате, на котором он якобы со спущенной рубашкой засовывает руки в брюки.

Источник: Twitter Джулиани, BBC News

Прямая речь Джулиани: "Видео Бората полностью сфабриковано. Я заправлял рубашку после снятия записывающего оборудования.

Если Саша Барон Коэн имеет в виду иное, то он хладнокровный лжец".

Детали: По его словам, как только он понял, что это была подстава, позвонил в полицию.

Джулиани считает, что это попытка помешать его "безжалостному разоблачению преступности и разврата Джо Байдена и всей его семьи".

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.



At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar.