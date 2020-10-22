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Адвокат Трампа появится в новом фильме о "Борате": говорит, что его подставили

Четверг, 22 октября 2020, 09:53
Адвокат Трампа появится в новом фильме о Борате: говорит, что его подставили

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани назвал "полностью сфабрикованным" отрывок из нового фильма о Борате, на котором он со спущенной рубашкой якобы засовывает руки в брюки.

Источник: Twitter Джулиани, BBC News

Прямая речь Джулиани: "Видео Бората полностью сфабриковано. Я заправлял рубашку после снятия записывающего оборудования.

Если Саша Барон Коэн имеет в виду иное, то он хладнокровный лжец".

Детали: По его словам, как только он понял, что это была подстава, позвонил в полицию.

Джулиани считает, что это попытка помешать его "безжалостному разоблачению преступности и разврата Джо Байдена и всей его семьи".

Адвокат Трампа имел в виду эпизод из фильма с участием комика Саши Барона Коэна в главной роли, в котором у него берет интервью актриса, изображающая из себя тележурналиста.

Актриса играет дочь Бората. 

Фильм, должен выйти в прокат 23 октября, является продолжением картины 2006 года "Борат".

В сцене с Джулиани в гостиничном номере у него берут интервью о реакции администрации Трампа на вспышку коронавируса.

Затем молодая актриса приглашает 76-летнего Джулиани присоединиться к ней, чтобы выпить. После того, как его микрофон отключен, он ложится на кровать и, кажется, засовывает руки в брюки.

Ни Барон Коэн, ни его представители пока не сделали публичных комментариев относительно последних твитов Джулиани.

Украинская правда

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Темы: ТрампСШАкурьез
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