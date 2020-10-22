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Заручники в банку у Грузії: злочинець отримав гроші та зник, людей звільнили

Четвер, 22 жовтня 2020, 09:59

Озброєний чоловік, який напередодні захопив заручників у філії "Банку Грузії" в Зугдіді та вимагав півмільйона доларів, отримав гроші та зник; усіх заручників звільнено.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

В МВС Грузії повідомили, що після багатогодинної операції пізно ввечері у середу злочинець вийшов із банку разом із трьома заручниками та главою регіональної поліції.

"Правоохоронці в інтенсивному режимі продовжують оперативно-слідчі та пошукові дії для затримання злочинця", - заявили в МВС.

Телеканали у прямому ефірі показали, як чоловік у камуфляжі з піднятою рукою, у якій, можливо, граната, виходить з будівлі, ведучи трьох чоловіків. Ще один йде позаду нього - ймовірно, глава поліції, та несе велику сумку. Після цього усі сіли в одну машину та вирушили у невідомому напрямку.

Грузинські ЗМІ пишуть, що злочинцеві дали гроші, які він вимагав, але яку суму - невідомо.

Цю інформацію ЗМІ підтверджують слова одного із заручників, Іраклія Кварацхелія. "Нас усіх відпустили, залишили тільки трьох чоловіків. Представник поліції приніс гроші і разом з грабіжником вони за декілька хвилин вийдуть з будівлі. Дякую усім за підтримку", - написав він на своїй сторінці у соцмережах.

Вранці 22 жовтня телекомпанія "Руставі-2" повідомила, що злочинець відпустив останніх заручників у лісі поблизу села Кірцхі Чхороцкуйського муніципалитету.

МВД відкрило провадження за статтями "розбій", "противоправне придбання, зберігання та носіння вогнепальної зброї" і "захоплення заручників".

Теми: Грузіябанки
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