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Заложники в банке в Грузии: преступник получил деньги и исчез, людей освободили

Четверг, 22 октября 2020, 09:59

Вооруженный мужчина, который накануне захватил заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди и требовал полмиллиона долларов, получил деньги и исчез; все заложники освобождены.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

В МВД Грузии сообщили, что после многочасовой операции поздно вечером в среду преступник вышел из банка вместе с тремя заложниками и региональной полицией.

"Правоохранители в интенсивном режиме продолжают оперативно-следственные и розыскные действия для задержания преступника", - заявили в МВД.

Телеканалы в прямом эфире показали, как мужчина в камуфляже с поднятой рукой, в которой, возможно, была граната, выходит из здания, ведя трех мужчин. Еще один идет позади него - вероятно, глава полиции, и несет большую сумку. После этого все сели в одну машину и отправились в неизвестном направлении.

Грузинские СМИ пишут, что преступнику дали деньги, которые он требовал, но какую сумму - неизвестно.

Эту информацию СМИ подтверждают слова одного из заложников, Ираклия Кварацхелия. "Нас всех отпустили, оставили только троих мужчин. Представитель полиции принес деньги и вместе с грабителем они через несколько минут выйдут из здания. Спасибо всем за поддержку", - написал он на своей странице в соцсетях.

Утром 22 октября телекомпания "Рустави-2" сообщила, что преступник отпустил последних заложников в лесу вблизи села Кирцхи Чхороцкуйского муниципалитета.

МВД открыло производство по статьям "разбой", "противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" и "захват заложников".

Темы: Грузиябанки
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