Заложники в банке в Грузии: преступник получил деньги и исчез, людей освободили

Вооруженный мужчина, который накануне захватил заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди и требовал полмиллиона долларов, получил деньги и исчез; всех заложников освободили.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

В МВД Грузии сообщили, что после многочасовой операции поздно вечером в среду преступник вышел из банка вместе с тремя заложниками и региональной полицией.

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