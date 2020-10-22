Заложники в банке в Грузии: преступник получил деньги и исчез, людей освободили
Четверг, 22 октября 2020, 09:59
Вооруженный мужчина, который накануне захватил заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди и требовал полмиллиона долларов, получил деньги и исчез; всех заложников освободили.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".
В МВД Грузии сообщили, что после многочасовой операции поздно вечером в среду преступник вышел из банка вместе с тремя заложниками и региональной полицией.
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