Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна хоче, щоб її членство увійшло в стратегічну концепцію НАТО

Четвер, 22 жовтня 2020, 11:15

Україна прагне, щоб стратегічна концепція НАТО-2030, яка визначатиме майбутнє Альянсу на наступні 10 років, включала питання членства України. 

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Віцепрем’єрка нагадала, що в цьому році розпочався процес формування нової стратегії Альянсу НАТО-2030, до якого Україну залучили як партнера з розширеними можливостями.

"На початку вересня Україну і Грузію офіційно долучили до цих консультацій на рівні урядів", - зазначила вона.

Стефанішина підкреслила, що в рамках цих консультацій Україна буде прагнути включення в концепцію питання її членства в Альянсі.

"Конституція визначає, що метою євроатлантичної інтеграції України є набуття повноправного членства в НАТО. Є декларація бухарестського саміту, яка передбачає, що Україна стане країною Альянсу. Є Стратегія національної безпеки… Тож очевидно, що у рамках reflection process ми хочемо, щоб питання членства України в НАТО певним чином було відображено", - заявила Стефанішина.

За її словами, мінімальна амбіція - отримати підтвердження через зазначення "політики відкритих дверей", тоді як ідеальним варіантом було б "конкретне розуміння отримання Україною Плану дій щодо членства".

Крім того, Україна хоче відображення у стратегії питання досягнення високого рівня взаємосумісності її сил із силами Альянсу та визнання її ключової ролі у забезпеченні безпеки в Чорному морі, додала Стефанішина. 

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
НАТО
Від Вільнюса до Вільнюса
Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО
Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: