Україна хоче, щоб її членство увійшло в стратегічну концепцію НАТО

Україна прагне, щоб стратегічна концепція НАТО-2030, яка визначатиме майбутнє Альянсу на наступні 10 років, включала питання членства України.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Віцепрем’єрка нагадала, що в цьому році розпочався процес формування нової стратегії Альянсу НАТО-2030, до якого Україну залучили як партнера з розширеними можливостями.

"На початку вересня Україну і Грузію офіційно долучили до цих консультацій на рівні урядів", - зазначила вона.

Стефанішина підкреслила, що в рамках цих консультацій Україна буде прагнути включення в концепцію питання її членства в Альянсі.

"Конституція визначає, що метою євроатлантичної інтеграції України є набуття повноправного членства в НАТО. Є декларація бухарестського саміту, яка передбачає, що Україна стане країною Альянсу. Є Стратегія національної безпеки… Тож очевидно, що у рамках reflection process ми хочемо, щоб питання членства України в НАТО певним чином було відображено", - заявила Стефанішина.

За її словами, мінімальна амбіція - отримати підтвердження через зазначення "політики відкритих дверей", тоді як ідеальним варіантом було б "конкретне розуміння отримання Україною Плану дій щодо членства".

Крім того, Україна хоче відображення у стратегії питання досягнення високого рівня взаємосумісності її сил із силами Альянсу та визнання її ключової ролі у забезпеченні безпеки в Чорному морі, додала Стефанішина.