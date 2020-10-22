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Поліція викрила схему штучного збільшення кількості виборців у трьох областях

Четвер, 22 жовтня 2020, 11:38
Поліція викрила схему штучного збільшення кількості виборців у трьох областях

Нацполіція викрила схему штучного збільшення кількості виборців на окремих виборчих дільницях у трьох областях.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Зловмисники подавали до органу ведення Реєстру виборців заяви від громадян про зміну місця голосування. При цьому за однією виборчою адресою фігуранти реєстрували до 300 осіб,  а відтак вносили неправдиві відомості у базу даних Державного реєстру виборців. 

Зазначається, що зловмисники штучно збільшували кількість виборців у межах окремих виборчих дільниць. Правопорушення  виборчого законодавства поліцейські зафіксували в Одеській, Житомирській і Тернопільській областях.

Заяви про зміну місця голосування надавалися як у паперовій, так і в електронній формі. Зокрема на Одещині для подачі заяви в електронній формі зловмисники використовували цифрові підписи громадян, які були отриманні шахрайським способом.

А в Тернопільській області декан одного з ВУЗів організував "схему" серед студентів, які змінювали виборчу адресу за грошову винагороду. До того ж, перереєстрацію і подачу заяви в електронній формі проводили у приміщенні університету.

На території Житомирської області фігуранти збирали персональні дані громадян та за грошову вигоду змінювали їх виборчі адреси.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158 (Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу.

21 жовтня силовики провели 11 одночасних санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання фігурантів на території трьох областей.

В результаті поліцейські вилучили документи, мобільні термінали та комп’ютерну техніку, з якої вносилися неправдиві відомості у бази даних Державного реєстру виборців. Усю техніку направлено на експертизу.

Тривають слідчі дії.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориполіція
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