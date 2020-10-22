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Полиция разоблачила схему искусственного увеличения избирателей в трех областях

Четверг, 22 октября 2020, 11:38

Нацполиция разоблачила схему искусственного увеличения количества избирателей на отдельных избирательных участках в трех областях.

Источник: Национальная полиция

Детали: Злоумышленники подавали в орган ведения Реестра избирателей заявления от граждан об изменении места голосования. При этом по одному избирательному адресу фигуранты регистрировали до 300 человек, а затем вносили неправдивые сведения в базу данных Государственного реестра избирателей.

Отмечается, что злоумышленники искусственно увеличивали количество избирателей в пределах отдельных избирательных участков. Правонарушения избирательного законодательства полицейские зафиксировали в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях.

Заявления об изменении места голосования предоставлялись как в бумажной, так и в электронной форме. В частности в Одесской области для подачи заявления в электронной форме злоумышленники использовали цифровые подписи граждан, полученные мошенническим способом.

А в Тернопольской области декан одного из ВУЗов организовал "схему" среди студентов: меняли избирательный адрес за денежное вознаграждение. К тому же, перерегистрацию и подачу заявления в электронной форме проводили в помещении университета.

На территории Житомирской области фигуранты собирали персональные данные граждан и за денежную выгоду меняли их избирательные адреса.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 158 (Фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования, предоставление ложных сведений в органы Государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса.

21 октября силовики провели 11 одновременных санкционированных обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов на территории трех областей.

В результате полицейские изъяли документы, мобильные терминалы и компьютерную технику, с которой вносились ложные сведения в базы данных Государственного реестра избирателей. Вся техника направлена на экспертизу.

Продолжаются следственные действия.

Украинская правда
Темы: виборыполиция


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