Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция разоблачила схему искусственного увеличения числа избирателей в трех областях

Четверг, 22 октября 2020, 11:38
Полиция разоблачила схему искусственного увеличения числа избирателей в трех областях

Нацполиция разоблачила схему искусственного увеличения количества избирателей на отдельных избирательных участках в трех областях.

Источник: Национальная полиция

Детали: Злоумышленники подавали в орган ведения Реестра избирателей заявления от граждан об изменении места голосования. При этом по одному избирательному адресу фигуранты регистрировали до 300 человек, а затем вносили неправдивые сведения в базу данных Государственного реестра избирателей.

Отмечается, что злоумышленники искусственно увеличивали количество избирателей в пределах отдельных избирательных участков. Правонарушения избирательного законодательства полицейские зафиксировали в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях.

Заявления об изменении места голосования предоставлялись как в бумажной, так и в электронной форме. В частности в Одесской области для подачи заявления в электронной форме злоумышленники использовали цифровые подписи граждан, полученные мошенническим способом.

А в Тернопольской области декан одного из ВУЗов организовал "схему" среди студентов: меняли избирательный адрес за денежное вознаграждение. К тому же, перерегистрацию и подачу заявления в электронной форме проводили в помещении университета.

На территории Житомирской области фигуранты собирали персональные данные граждан и за денежную выгоду меняли их избирательные адреса.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 158 (Фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования, предоставление ложных сведений в органы Государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса.

21 октября силовики провели 11 одновременных санкционированных обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов на территории трех областей.

В результате полицейские изъяли документы, мобильные терминалы и компьютерную технику, с которой вносились ложные сведения в базы данных Государственного реестра избирателей. Вся техника направлена на экспертизу.

Продолжаются следственные действия.

Украинская правда
Темы: виборыполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: