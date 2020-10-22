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На Харківщині спалили машину кандидата від "Євросолідарності"

Четвер, 22 жовтня 2020, 12:08

У місті Лозова Харківській області спалили автомобіль кандидата до облради від "Європейської солідарності" Сергія Коби.

Джерело: Facebook-сторінка нардепки "Євросолідарності" Ірини Фріз, пресслужба поліції Харківської області

Дослівно Фріз: "Сьогодні вночі в місті Лозова було скоєно підпал автівки кандидата від "Європейської Солідарності" Коби Сергія.

На щастя, жодна людина не постраждала, проте транспортний засіб суттєво пошкоджений вогнем. За фактом підпалу вже відкрито кримінальне провадження".

Деталі: У територіальній організації партії розцінюють подію як "навмисний підпал, пов’язаний з політичною діяльністю" Коби.

Повідомляється, що чоловік отримував погрози.

 
 
 

Коба секретар Лозівської міської ради.

У поліції повідомили, що "Suzuki Vitara", який згорів у Лозові, належить 50-річному чоловіку, але останнім часом транспортним засобом користувався 41-річний брат власника - кандидат у депутати Лозівської міськради.

 

Українська правда
Теми: Харківська областьЄвропейська солідарністьвиборимісцева влада


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