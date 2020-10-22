Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харківщині спалили машину кандидата від "Євросолідарності"

Четвер, 22 жовтня 2020, 12:08
На Харківщині спалили машину кандидата від Євросолідарності

У місті Лозова Харківській області спалили автомобіль кандидата до облради від "Європейської солідарності" Сергія Коби.

Джерело: Facebook-сторінка нардепки "Євросолідарності" Ірини Фріз, пресслужба поліції Харківської області

Дослівно Фріз: "Сьогодні вночі в місті Лозова було скоєно підпал автівки кандидата від "Європейської Солідарності" Коби Сергія.

На щастя, жодна людина не постраждала, проте транспортний засіб суттєво пошкоджений вогнем. За фактом підпалу вже відкрито кримінальне провадження".

Деталі: У територіальній організації партії розцінюють подію як "навмисний підпал, пов’язаний з політичною діяльністю" Коби.

Повідомляється, що чоловік отримував погрози.

 
 
 

Коба секретар Лозівської міської ради.

У поліції повідомили, що "Suzuki Vitara", який згорів у Лозові, належить 50-річному чоловіку, але останнім часом транспортним засобом користувався 41-річний брат власника - кандидат у депутати Лозівської міськради.

 

Українська правда
Теми: Харківська областьЄвропейська солідарністьвиборимісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Харківська область
За добу через агресію РФ одна людина загинула і 22 поранені, зокрема діти
У ЗСУ уточнили заяву про стотисячне військо РФ на сході: Не нова проблема
Втеча з Харкова чи виконання наказу? Деталі про справу ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: