На Харьковщине сожгли машину кандидата от "Евросолидарности"

В городе Лозовая Харьковской области сожгли автомобиль кандидата в облсовет от "Европейской солидарности" Сергея Кобы.

Источник: Facebook-страница нардепки "Евросолидарности" Ирины Фриз, пресс-служба полиции Харьковской области

Дословно Фриз: "Ночью в городе Лозовая был совершен поджог автомобиля кандидата от "Европейской Солидарности" Кобы Сергея.

К счастью, никто не пострадал, однако транспортное средство существенно повреждено огнем. По факту поджога уже открыто уголовное производство".

Детали: В территориальной организации партии расценивают произошедшее как "умышленный поджог, связанный с политической деятельностью" Кобы.

Сообщается, что мужчина получал угрозы.

Коба секретарь Лозовского городского совета.

В полиции сообщили, что "Suzuki Vitara", который сгорел в Лозовая, принадлежит 50-летнему мужчине, но в последнее время транспортным средством пользовался 41-летний брат владельца - кандидат в депутаты Лозовского горсовета.