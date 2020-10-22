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Антирекорд коронавірусу в Києві: діагноз поставили 631 людині

Четвер, 22 жовтня 2020, 12:07
Антирекорд коронавірусу в Києві: діагноз поставили 631 людині

Минулої доби у столиці виявили 631 людину, хвору на коронавірус, 15 пацієнтів померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції.

Пряма мова: "Динаміка захворюваності в столиці – невтішна. За минулу добу в Києві – найбільша кількість хворих за весь період пандемії - 631 людина. Померли 15 хворих… Одужали за минулу добу 189 людей".

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 341 жінка віком від 18 до 85 років і 25 дівчаток від п'яти до 17 років. А також 253 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв і 12 хлопчиків від одинадцяти місяців до 16 років. Захворіли також 23 медика.

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 96, у Солом'янському – 95 та в Оболонському районі – 94 випадки.

 

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на 22 жовтня в столиці вже 32 500. Коронавірус забрав життя 642 киян, подолали хворобу 11 304 мешканці Києва.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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