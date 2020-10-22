Антирекорд коронавируса в Киеве: диагноз поставлен 631 человеку

За прошедшие сутки в столице обнаружили 631 человека, больного коронавирусом, 15 пациентов умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Прямая речь: "Динамика заболеваемости в столице - неутешительная. За прошедшие сутки в Киеве - наибольшее количество больных за весь период пандемии - 631 человек. Умерли 15 больных... Выздоровели за минувшие сутки 189 человек".

Детали: Среди заболевших: 341 женщина в возрасте от 18 до 85 лет и 25 девочек от пяти до 17 лет. А также 253 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет и 12 мальчиков от одиннадцати месяцев до 16 лет. Заболели также 23 медика.

В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 96, в Соломенском - 95 и в Оболонском районе - 94 случая.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 22 октября в столице уже 32 500. Коронавирус унес жизни 642 киевлян, преодолели болезнь 11304 жители Киева.