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МЗС заявило рішучий протест незаконним розкопкам в окупованому Криму

Четвер, 22 жовтня 2020, 12:41
МЗС заявило рішучий протест незаконним розкопкам в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест Російській Федерації у зв’язку з проведенням археологічних розкопок на території Альмінської долини та у місті Севастополь з грубим порушенням норм міжнародного права та законодавства України. 

Джерело: МЗС

Дослівно: "Відповідно до положень Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року, Російська Федерація як держава-окупант повинна поважати культурні цінності, розташовані на тимчасово окупованій території України,  а також вживати необхідних заходів для їх збереження.

Рекомендаціями Генеральної конференції ЮНЕСКО, що визначає принципи міжнародної регламентації археологічних розкопок від 5 грудня 1956 року, передбачено, що,  у випадку збройного конфлікту, держава, яка окупувала територію іншої держави, повинна утримуватися від проведення археологічних розкопок на окупованій  території".

Деталі: МЗС наголошує, що Росія має припинити всі незаконні археологічні розкопки та земляні роботи на території Альмінської долини та в місті Севастополь, а також забезпечити належне ставлення до усієї української історико-культурної спадщини на тимчасово окупованій РФ території України, дотримуючись міжнародного права.

Що передувало: У вересні стало відомо, що на окупованих територіях Севастополя і АР Крим в рамках так званого "історико-археологічного проекту" "Крим-Севастополь 2020" розпочнуть розкопки з метою пошуку останків російських, французьких і англійських солдатів, які загинули під час Кримської війни.

Українська правда

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Теми: КримокупаціяМЗСРосія
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