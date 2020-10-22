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МИД заявил решительный протест незаконным раскопкам в оккупированном Крыму

Четверг, 22 октября 2020, 12:41

Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Российской Федерации в связи с проведением археологических раскопок на территории Альминской долины и в городе Севастополь с грубым нарушением норм международного права и законодательства Украины.

Источник: МИД

Дословно: "В соответствии с положениями Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 года, Российская Федерация как государство-оккупант должна уважать культурные ценности, расположенные на временно оккупированной территории Украины, а также принимать необходимые меры для их сохранения.

Рекомендациями Генеральной конференции ЮНЕСКО, определяетющей принципы международной регламентации археологических раскопок от 5 декабря 1956 года, предусмотрено, что в случае вооруженного конфликта, государство, оккупировавшее территорию другого государства, должно воздерживаться от проведения археологических раскопок на оккупированной территории".

Детали: МИД отмечает, что Россия должна прекратить все незаконные археологические раскопки и земляные работы на территории Альминской долины и в городе Севастополь, а также обеспечить надлежащее отношение ко всему украинскому историко-культурному наследию на временно оккупированной РФ территории Украины, соблюдая международное право.

Что предшествовало: В сентябре стало известно, что на оккупированных территориях Севастополя и АР Крым в рамках так называемого "историко-археологического проекта" "Крым-Севастополь 2020" начнут раскопки с целью поиска останков российских, французских и английских солдат, погибших во время Крымской войны.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияМИДРосcия


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