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Тепло і сухо: якою буде погода у найближчі дні

Четвер, 22 жовтня 2020, 12:43
Тепло і сухо: якою буде погода у найближчі дні

У п’ятницю 23 жовтня над Україною продовжить панувати тепла і суха повітряна маса.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Укргідрометцентр

У п'ятницю по всій Україні - без опадів. Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°, в південній частині до 22°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 6-11°.

У Києві в п'ятницю також без опадів. Температура вночі 8-10°, вдень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь період метеорологічних спостережень в Києві 23 жовтня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 21,1 градуса тепла в 1935 і 1989 роках, а найнижча вночі на позначці 5,4 градусів морозу в 1999 році.

 

У суботу, 24 жовтня, в більшості областей України без опадів, лише вдень у північних та західних областях місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі 6-11°; днем 12-17°, в південній частині 17-22°.

У Києві в ніч на суботу без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі близько 10°, вдень 14-16°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаУкраїна
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