Тепло и сухо: какой будет погода в ближайшие дни
В пятницу 23 октября над Украиной продолжит господствовать теплая и сухая воздушная масса.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр
В пятницу по всей Украине - без осадков. Температура ночью 5-10°, днем 14-19°, в южной части до 22°; в Карпатах ночью около 0°, днем 6-11°.
В Киеве в пятницу также без осадков. Температура ночью 8-10°, днем 16-18°.
По данным Центральной геофизической обсерватории за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 23 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 21,1 градуса тепла в 1935 и 1989 годах, а самая низкая ночью на отметке 5,4 градусов мороза в 1999 году.
В субботу, 24 октября, в большинстве областей Украины без осадков, только днем в северных и западных областях местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью 6-11°; днем 12-17°, в южной части 17-22°.
В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью около 10°, днем 14-16°.