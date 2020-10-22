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Тепло и сухо: какой будет погода в ближайшие дни

Четверг, 22 октября 2020, 12:43
Тепло и сухо: какой будет погода в ближайшие дни

В пятницу 23 октября над Украиной продолжит господствовать теплая и сухая воздушная масса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

В пятницу по всей Украине - без осадков. Температура ночью 5-10°, днем ​​14-19°, в южной части до 22°; в Карпатах ночью около 0°, днем ​​6-11°.

В Киеве в пятницу также без осадков. Температура ночью 8-10°, днем ​​16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 23 октября самая высокая температура днем ​​была зафиксирована на отметке 21,1 градуса тепла в 1935 и 1989 годах, а самая низкая ночью на отметке 5,4 градусов мороза в 1999 году.

В субботу, 24 октября, в большинстве областей Украины без осадков, только днем ​​в северных и западных областях местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью 6-11°; днем 12-17°, в южной части 17-22°.

В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем ​​местами небольшой дождь. Температура ночью около 10°, днем ​​14-16°.

Темы: погодаУкраина
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