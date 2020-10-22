Прописали в чисте поле: правоохоронці виявили махінацію з адресами виборців

Понад 200 жителів Кіровоградщини перереєстрували за іншою виборчою адресою, прокуратура повідомила про підозру місцевому жителю.

Джерело: Кіровоградська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, підозрюваний надав до Державного реєстру виборців неправдиві відомості про зміну виборчої адреси кропивничан змінивши адреси голосування останніх. Заяви подав нібито від вказаних осіб, без їх особистої участі та з зазначенням неправдивих відомостей щодо нового місця мешкання.

одна з нових "виборчих адрес" кропивничан

Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу.

Правоохоронні органи перевіряють обґрунтованість та дотримання порядку подачі та розгляду заяв на зміну виборчої адреси іншими учасниками виборчого процесу.

Триває досудове розслідування. Його здійснюють працівники слідчого управління Нацполіції в Кіровоградській області.