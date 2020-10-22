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Прописали в чистом поле: правоохранители обнаружили махинации с адресами избирателей

Четверг, 22 октября 2020, 13:03

Более 200 жителей Кировоградщины перерегистрировали по другому избирательному адресу, прокуратура сообщила о подозрении местному жителю.

Источник: Кировоградская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, подозреваемый подал в Государственный реестр избирателей ложные сведения об изменении избирательного адреса кропивничан, изменив адреса голосования последних. Заявления подал якобы от указанных лиц, без их личного участия и с указанием ложных сведений о новом месте проживания.

 
один из новых "избирательных адресов" кропивничан

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Правоохранительные органы проверяют обоснованность и соблюдение порядка подачи и рассмотрения заявлений на изменение избирательного адреса другими участниками избирательного процесса.

Продолжается досудебное расследование. Его ведут работники следственного управления Нацполиции в Кировоградской области.

Украинская правда
Темы: виборыКировоградская областьпрокуратура


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