Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Премія Європарламенту імені Сахарова присуджена опозиції Білорусі

Четвер, 22 жовтня 2020, 13:50

Цьогорічна премія Європейського парламенту імені Андрія Сахарова за права людини та свободу думки присуджена білоруській опозиції.

Про це у четвер на засіданні Європарламенту оголосив його президент Давід Сассолі, повідомляє "Європейська правда".

"Для мене велика честь оголосити, що президія Європарламенту вирішила вручити премію Сахарова за свободу думки демократичній опозиції Білорусі, яка представлена Координаційною радою і ініціативою "хоробрих жінок" - Світланою Тихановською, Світланою Алексієвич, Марією Колесниковою, Ольгою Ковальковою і Веронікою Цепкало, а також політичними і громадськими діячами Сергієм Тихановським, Олесем Біляцьким, Сергієм Дилевським, Степаном Путилою та Миколою Статкевичем", - заявив Сассолі. 

Церемонія нагородження відбудеться у Страсбурзі 16 грудня.

Премія Сахарова за свободу думки є щорічною відзнакою Європейського парламенту. Вона започаткована 1988 року і вручається в 4 областях, зокрема в області захисту прав людини і її основних свобод.

Минулого року премію отримав український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов.

Теми: ЄвропаБілорусьПРО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський заявив, що не планує вертатись до суворого карантину

фото Книга "Справа Василя Стуса" знову пішла у друк

фотоБалуха виписали з лікарні після побиття

Як "попередники": Зеленський дав інтерв’ю 4 каналам

7 053 нових випадки COVID зафіксували в Україні 21 жовтня

Коронавірус: в Європі та світі діагностували рекордну кількість заражень

Усі новини...
Європа
США розширили санкції проти "Північного потоку-2" - WSJ
"Золоті паспорти": Єврокомісія почала розслідування щодо Кіпру та Мальти
Безвізу з Європою нічого не загрожує – Зеленський
Останні новини
14:06
відеоПоліція шукає вандала, який осквернив алею Небесної Сотні у Києві
14:01
Зеленський заявив, що не планує вертатись до суворого карантину
13:50
Зеленський хоче призначити Абромавичуса в наглядову раду Ощадбанку – нардеп
13:50
Премія Європарламенту імені Сахарова присуджена опозиції Білорусі
13:36
У Раді пропонують е-резидентство для іноземних "айтішників" із 5% податку на прибуток
13:29
Водій "Мерседеса", який став винуватцем смерті цілої родини, постане перед судом
13:28
В українському автопарку більше 23 тисяч електромобілів – асоціація
13:15
Фейковий референдум на Харківщині: місцеві депутати вирішили створити псевдоОТГ
13:11
Плівки Вовка: голова Держсудадміністрації подав у відставку
13:11
У Польщі рекордні 12 тисяч заражень та новий максимум смертей
Усі новини...