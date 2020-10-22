Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Премия Европарламента имени Сахарова присуждена белорусской оппозиции

Четверг, 22 октября 2020, 13:50

В этом году премия Европейского парламента имени Андрея Сахарова за права человека и свободу мысли присуждена белорусской оппозиции.

Об этом в четверг на заседании Европарламента объявил его президент Давид Сассоли, сообщает "Европейская правда".

"Для меня большая честь объявить, что президиум Европарламента решил вручить премию Сахарова за свободу мысли демократической оппозиции Беларуси, которая представлена ​​Координационным советом и инициативой "храбрых женщин" - Светланой Тихановской, Светланой Алексиевич, Марией Колесниковой, Ольгой Ковальковой и Вероникой Цепкало, а также политическими и общественными деятелями Сергеем Тихановским, Олесем Беляцким, Сергеем Дылевским, Степаном Путилой и Николаем Статкевичем", - заявил Сассоли.

Церемония награждения состоится в Страсбурге 16 декабря.

Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана 1988 года и вручается в 4 областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

В прошлом году премию получил украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов.

Темы: ЕвропаБеларусьПРО


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский заявил, что не планирует возвращаться к жесткому карантину

фотоКнига "Дело Василия Стуса" снова ушла в печать

фотоБалуха выписали из больницы после избиения

Как "предшественники": Зеленский дал интервью 4 каналам

7053 новых случая COVID зафиксировали в Украине 21 октября

Коронавирус: в Европе и мире диагностировали рекордное количество заражений

Все новости...
Европа
США расширили санкции против "Северного потока-2" - WSJ
"Золотые паспорта": Еврокомиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты
Безвизу с Европой ничего не угрожает – Зеленский
Последние новости
14:42
НБУ сохранил прогноз падения ВВП в 2020 году на 6%
14:06
видеоПолиция ищет вандала, который осквернил аллею Небесной Сотни в Киеве
14:01
Зеленский заявил, что не планирует возвращаться к жесткому карантину
14:00
Нацбанк сохранил ставку на уровне 6% годовых
13:50
Зеленский хочет назначить Абромавичуса в набсовет Ощадбанка – нардеп
13:50
Премия Европарламента имени Сахарова присуждена белорусской оппозиции
13:36
В Раде предлагают е-резидентство для иностранных "айтишников" с 5% налога на прибыль
13:29
Водитель "Мерседеса", который стал виновником смерти целой семьи, предстанет перед судом
13:28
В украинском автопарке больше 23 тысяч электромобилей – ассоциация
13:15
Фейковый референдум в Харьковской области: местные депутаты решили создать псевдоОТО
Все новости...