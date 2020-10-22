Зеленський заявив, що не планує вертатись до суворого карантину

Президент Володимир Зеленський заявляє, що попри 6-7 тисяч хворих на коронавірус щодня, суворого карантину в Україні запроваджувати не планують.

Джерело: ТСН з посиланням на інтерв’ю Зеленського чотирьом телеканалам

Деталі: Президент переконаний, що такі обмеження можуть повністю зупинити нашу економіку. Натомість, за словами Зеленського, приділятимуть максимум зусиль питанням додаткового медичного обладнання, медичного забезпечення та кількості лікарів.

Крім того президент анонсував виробництво української вакцини від коронавірусу. Її розробкою займалися більш як пів року, а нині вона проходить тестування.

Пряма мова Зеленського: "Ми не можемо говорити про все, через те, що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду – унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така як інші. Дослідження велись, але вони не на людях".

Деталі: Він додав, що не може наразі говорити про терміни, коли буде готова вакцина.

За словами Зеленського, якщо у когось буде підтверджена вакцина раніше, то її будуть закуповувати.