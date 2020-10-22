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Зеленский заявил, что не планирует возвращаться к жесткому карантину

Четверг, 22 октября 2020, 14:01
Зеленский заявил, что не планирует возвращаться к жесткому карантину
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявляет, что несмотря на 6-7 тысяч больных коронавирусом ежедневно, строгий карантин в Украине вводить не планируют.

Источник: ТСН со ссылкой на интервью Зеленского четырем телеканалам

Детали: Президент убежден, что такие ограничения могут полностью остановить нашу экономику. Вместо этого, по словам Зеленского, будут уделять максимум усилий вопросам дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей.

Кроме того, президент анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса. Ее разработкой занимались более полугода, а сейчас она проходит тестирование.

Прямая речь Зеленского: "Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду – уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. Исследования велись, но они не на людях".

Детали: Он добавил, что не может пока говорить о сроках, когда будет готова вакцина.

По словам Зеленского, если у кого будет подтвержденная вакцина раньше, то ее будут закупать.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийкарантинкоронавирус
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