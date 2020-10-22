Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Поліція шукає вандала, який осквернив алею Небесної Сотні у Києві

Четвер, 22 жовтня 2020, 14:06

Столичні правоохоронці шукають чоловіка, який справив природну потребу на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Дослівно: "Вночі на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що у телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщене відео, де невідомий чоловік справляє природну потребу на Алеї Героїв Небесної Сотні".

Деталі: Наразі поліцейські розшукують осіб, причетних до події та встановлюють обставини скоєного.

Зокрема, правоохоронці опитали можливих свідків інциденту та оглянули місце злочину.

За цим фактом Печерське управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Повідомляється, що поліцейські проводять комплекс розшукових заходів, щоб встановити особу правопорушника та притягнути його до відповідальності.

Українська правда
Теми: МайданполіціяКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський заявив, що не планує вертатись до суворого карантину

фото Книга "Справа Василя Стуса" знову пішла у друк

фотоБалуха виписали з лікарні після побиття

Як "попередники": Зеленський дав інтерв’ю 4 каналам

7 053 нових випадки COVID зафіксували в Україні 21 жовтня

Коронавірус: в Європі та світі діагностували рекордну кількість заражень

Усі новини...
Майдан
У Харкові затримали антимайданівця "Топаза", але уже відпустили
Дубінський брав гроші з Клименка і розкручував фейки про Майдан – ЗМІ
ДБР відзвітувало, що зроблено у справах Майдану за серпень
Останні новини
14:06
відеоПоліція шукає вандала, який осквернив алею Небесної Сотні у Києві
14:01
Зеленський заявив, що не планує вертатись до суворого карантину
13:50
Зеленський хоче призначити Абромавичуса в наглядову раду Ощадбанку – нардеп
13:50
Премія Європарламенту імені Сахарова присуджена опозиції Білорусі
13:36
У Раді пропонують е-резидентство для іноземних "айтішників" із 5% податку на прибуток
13:29
Водій "Мерседеса", який став винуватцем смерті цілої родини, постане перед судом
13:28
В українському автопарку більше 23 тисяч електромобілів – асоціація
13:15
Фейковий референдум на Харківщині: місцеві депутати вирішили створити псевдоОТГ
13:11
Плівки Вовка: голова Держсудадміністрації подав у відставку
13:11
У Польщі рекордні 12 тисяч заражень та новий максимум смертей
Усі новини...