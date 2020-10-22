Столичні правоохоронці шукають чоловіка, який справив природну потребу на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Дослівно: "Вночі на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що у телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщене відео, де невідомий чоловік справляє природну потребу на Алеї Героїв Небесної Сотні".

Деталі: Наразі поліцейські розшукують осіб, причетних до події та встановлюють обставини скоєного.

Зокрема, правоохоронці опитали можливих свідків інциденту та оглянули місце злочину.

За цим фактом Печерське управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Повідомляється, що поліцейські проводять комплекс розшукових заходів, щоб встановити особу правопорушника та притягнути його до відповідальності.

"Київ.Оперативний" опублікував відео, де молодий чоловік, ймовірно напідпитку, мочиться на алею героїв Небесної сотні.