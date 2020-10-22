Столичные правоохранители ищут мужчину, который справил нужду на аллее Героев Небесной Сотни.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Дословно: "Ночью по спецлинии 102 от представителя волонтерской группы поступило сообщение о том, что в телеграмм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни".

Детали: Сейчас полицейские разыскивают лиц, причастных к событию и устанавливают обстоятельства совершенного.

В частности, правоохранители опросили возможных свидетелей инцидента и осмотрели место преступления.

По данному факту Печерское управление полиции расследуется уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сообщается, что полицейские проводят комплекс розыскных мер, чтобы установить личность правонарушителя и привлечь его к ответственности.