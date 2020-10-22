Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Полиция ищет вандала, который осквернил аллею Небесной Сотни в Киеве

Четверг, 22 октября 2020, 14:06

Столичные правоохранители ищут мужчину, который справил нужду на аллее Героев Небесной Сотни.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Дословно: "Ночью по спецлинии 102 от представителя волонтерской группы поступило сообщение о том, что в телеграмм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни".

Детали: Сейчас полицейские разыскивают лиц, причастных к событию и устанавливают обстоятельства совершенного.

В частности, правоохранители опросили возможных свидетелей инцидента и осмотрели место преступления.

По данному факту Печерское управление полиции расследуется уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сообщается, что полицейские проводят комплекс розыскных мер, чтобы установить личность правонарушителя и привлечь его к ответственности.

Украинская правда
Темы: МайданполицияКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский заявил, что не планирует возвращаться к жесткому карантину

фотоКнига "Дело Василия Стуса" снова ушла в печать

фотоБалуха выписали из больницы после избиения

Как "предшественники": Зеленский дал интервью 4 каналам

7053 новых случая COVID зафиксировали в Украине 21 октября

Коронавирус: в Европе и мире диагностировали рекордное количество заражений

Все новости...
Майдан
В Харькове задержали антимайдановца "Топаза", но уже отпустили
Дубинский брал деньги с Клименко и раскручивал фейки о Майдане – СМИ
ГБР отчиталось, что сделано по делам Майдана за август
Последние новости
14:42
НБУ сохранил прогноз падения ВВП в 2020 году на 6%
14:06
видеоПолиция ищет вандала, который осквернил аллею Небесной Сотни в Киеве
14:01
Зеленский заявил, что не планирует возвращаться к жесткому карантину
14:00
Нацбанк сохранил ставку на уровне 6% годовых
13:50
Зеленский хочет назначить Абромавичуса в набсовет Ощадбанка – нардеп
13:50
Премия Европарламента имени Сахарова присуждена белорусской оппозиции
13:36
В Раде предлагают е-резидентство для иностранных "айтишников" с 5% налога на прибыль
13:29
Водитель "Мерседеса", который стал виновником смерти целой семьи, предстанет перед судом
13:28
В украинском автопарке больше 23 тысяч электромобилей – ассоциация
13:15
Фейковый референдум в Харьковской области: местные депутаты решили создать псевдоОТО
Все новости...