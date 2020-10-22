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Зниклого білоруського поета виявили в ізоляторі

Четвер, 22 жовтня 2020, 14:45
Зниклого білоруського поета виявили в ізоляторі

Білоруського поета Дмитра Строцева, який зник напередодні, виявили в мінському ізоляторі на Окрестіна.

Джерело: Беларускі ПЕН/PEN Belarus і заява ПЕН-Москва та Асоціації "Вільне слово"

Дослівно ПЕН-Москва: "Вчора в Мінську раптово зник чудовий білоруський поет, лауреат Русской премии Дмитро Строцев. А сьогодні, двадцять годин по тому, з'ясувалося, що він в ізоляторі на Окрестіна. Тому самому ізоляторі, де силовики били, принижували, залякували мирно протестуючих громадян".

Деталі: Правозахисна організація ПЕН-клуб висловлює солідарність із Дмитром Строцевим, вимагає його негайного і беззастережного звільнення.

Вона закликає режим Лукашенка: "Свободу політичним в'язням!".

Цьому передувало: Вранці 21 жовтня в Мінську зник відомий поет Дмитро Строцев.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Білоруськультураакції
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