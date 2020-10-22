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Пропавшего белорусского поэта обнаружили в изоляторе

Четверг, 22 октября 2020, 14:45
Пропавшего белорусского поэта обнаружили в изоляторе

Белорусский поэт Дмитрий Строцев, пропавший накануне, обнаружен в минском изоляторе на Окрестина.

ИсточникБеларускі ПЭН/PEN Belarus и заявление ПЭН-Москва и Ассоциации "Свободное слово"

Дословно ПЭН-Москва: "Вчера в Минске внезапно исчез замечательный белорусский поэт, лауреат Русской премии Дмитрий Строцев. А сегодня, двадцать часов спустя, выяснилось, что он в изоляторе на Окрестина. Том самом изоляторе, где силовики избивали, унижали, запугивали мирно протестующих граждан".

Детали: Правозащитная организация ПЭН-клуб выражает солидарность с Дмитрием Строцевым, требует его немедленного и безоговорочного освобождения.

Она призывает режим Лукашенко: "Свободу политическим заключенным!".

Этому предшествовало: Утром 21 октября в Минске исчез известный поэт Дмитрий Строцев.

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Темы: Беларуськультураакции
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