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Під Києвом - пожежа на хімпідприємстві, є постраждалі

Четвер, 22 жовтня 2020, 16:42
Під Києвом - пожежа на хімпідприємстві, є постраждалі

В Обухові Київської області сталася пожежа на території підприємства, яке спеціалізується на утилізації хімічних речовин.

Джерело: повідомлення ДСНС

Деталі: Повідомлення про пожежу надійшло о 13:45. Саме підприємство розташоване в  м. Обухів на вул. Промислова. Пожежі дали другий і направили до місця події 9 одиниць техніки.

Дослівно: "По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що загорання виникло на території підприємства яке спеціалізується на утилізації хімічних речовин та медичних препаратів.

Пожежа виникла безпосередньо в ангарі на площі 150 кв. м., прибудованого до металевого складського приміщення площа якого становить 600 кв. м".

 

"Внаслідок пожежі опіки отримали 4 працівника підприємства. Пожежу локалізовано о 14:36, триває ліквідація".

Українська правда
Теми: Київпожежа
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