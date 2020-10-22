Під Києвом - пожежа на хімпідприємстві, є постраждалі
В Обухові Київської області сталася пожежа на території підприємства, яке спеціалізується на утилізації хімічних речовин.
Джерело: повідомлення ДСНС
Деталі: Повідомлення про пожежу надійшло о 13:45. Саме підприємство розташоване в м. Обухів на вул. Промислова. Пожежі дали другий і направили до місця події 9 одиниць техніки.
Дослівно: "По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що загорання виникло на території підприємства яке спеціалізується на утилізації хімічних речовин та медичних препаратів.
Пожежа виникла безпосередньо в ангарі на площі 150 кв. м., прибудованого до металевого складського приміщення площа якого становить 600 кв. м".
"Внаслідок пожежі опіки отримали 4 працівника підприємства. Пожежу локалізовано о 14:36, триває ліквідація".