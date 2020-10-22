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Под Киевом - пожар на химпредприятии, есть пострадавшие

Четверг, 22 октября 2020, 16:42
Под Киевом - пожар на химпредприятии, есть пострадавшие

В Обухове Киевской области произошел пожар на территории предприятия, которое специализируется на утилизации химических веществ.

Источник: сообщение ДСНС

Детали: Сообщение о пожаре поступило в 13:45. Само предприятие расположено в г. Обухов на ул. Промышленная. Пожару дали второй и направили к месту происшествия 9 единиц техники.

Дословно: "По прибытию на место вызова спасатели установлено, что возгорание возникло на территории предприятия, которое специализируется на утилизации химических веществ и медицинских препаратов.

Пожар возник непосредственно в ангаре на площади 150 кв. м., пристроенного к металлическому складского помещения площадь которого составляет 600 кв. м".

 

"В результате пожара ожоги получили 4 работника предприятия. Пожар локализован в 14:36, продолжается ликвидация".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевпожар
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