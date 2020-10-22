Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Адвокати Онищенка збунтувалися на засіданні ВАКС

Четвер, 22 жовтня 2020, 17:53

Під час розгляду у Вищому антикорупційному суді "газової справи", в якій обвинувачується екснардеп Олександр Онищенко, захисники самовільно пішли з суду.

Джерело: Повідомлення ВАКС, ЦПК

Дослівно ВАКС: "Після того, як судді перейшли до дослідження доказів, троє захисників обвинувачених самовільно залишили залу судових засідань. Колегія суддів ВАКС постановила порушити перед органом, що згідно із законом, уповноважений притягати адвокатів до дисциплінарної відповідальності, питання про дисциплінарну відповідальність захисників.

Наступне судове засідання призначене на 2 листопада 2020 року на 09:00".

Дослівно ЦПК: "Сьогодні в Антикорсуді черговий бунт адвокатів: захисники ексдепутата Олександра Онищенка і його спільниці Мірошник, Іщенко та ще один адвокат, призначений державою, самовільно пішли із зали засідань".

"Причина такої поведінки дуже проста: в Антикорсуді вимагають законності і в більшості випадків намагаються забезпечити розумність строків розгляду справ, що фігурантам аж ніяк не треба.

Тож і вдаються до зухвалої тактики під прикриттям дисциплінарних органів адвокатури, які за такі дії карати не збираються".

Читайте також: Плівки Онищенка рік по тому. Про що говорили президент і бізнесмен на Банковій?

Передісторія:

  • За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.
  • 5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
  • 29 листопада 2019 року Онищенка затримали і посадили під варту в Німеччині. Там він, за рішенням німецького суду, очікує на екстрадицію до України.
  • 13 травня під час засідання Вищого антикорупційного суду прокурор зачитав обвинувальний акт у справі колишнього депутата Олександра Онищенка.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вільна економічна зона на Донбасі допоможе завершити війну – Зеленський

"Динамо" Київ може збанкрутувати через борг перед "Приватбанком" – ЗМІ

У керівництві ОП найбільше заробляє призначений ще Порошенком “фахівець з реформ”

Вона унікальна: Зеленський розповів про українську вакцину від COVID-19

Стало відомо, хто з нардепів найбільше заробив у вересні

Зеленський заявив, що не планує вертатись до суворого карантину

Усі новини...
Останні новини
18:56
Зеленський: Я відмовлюся від президентської пенсії, якщо людям нема що їсти
18:55
Зеленський про Кабмін: Голови можуть полетіти
18:49
Будапештський меморандум: Зеленський тримає інтригу, але натякає на флот
18:45
Кабмін призначив нового керівника Державної митної служби
18:37
відеоЗеленський також приїхав на Донбас
18:31
Зеленський розповів, як змінювали голову Геокадастру: Погрози, дзвінки, бандити
18:21
Українцям заборонили наближатися до кордону з РФ на Луганщині
18:21
Зеленський про Кернеса та інших мерів: Через них загинула велика кількість людей
18:19
Українсько-американська компанія запустить супутник у 2022 році
17:55
Вільна економічна зона на Донбасі допоможе завершити війну – Зеленський
Усі новини...