Адвокати Онищенка збунтувалися на засіданні ВАКС

Під час розгляду у Вищому антикорупційному суді "газової справи", в якій обвинувачується екснардеп Олександр Онищенко, захисники самовільно пішли з суду.

Джерело: Повідомлення ВАКС, ЦПК

Дослівно ВАКС: "Після того, як судді перейшли до дослідження доказів, троє захисників обвинувачених самовільно залишили залу судових засідань. Колегія суддів ВАКС постановила порушити перед органом, що згідно із законом, уповноважений притягати адвокатів до дисциплінарної відповідальності, питання про дисциплінарну відповідальність захисників.

Наступне судове засідання призначене на 2 листопада 2020 року на 09:00".

Дослівно ЦПК: "Сьогодні в Антикорсуді черговий бунт адвокатів: захисники ексдепутата Олександра Онищенка і його спільниці Мірошник, Іщенко та ще один адвокат, призначений державою, самовільно пішли із зали засідань".

"Причина такої поведінки дуже проста: в Антикорсуді вимагають законності і в більшості випадків намагаються забезпечити розумність строків розгляду справ, що фігурантам аж ніяк не треба.

Тож і вдаються до зухвалої тактики під прикриттям дисциплінарних органів адвокатури, які за такі дії карати не збираються".

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Передісторія: