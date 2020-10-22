Адвокаты Онищенко взбунтовались на заседании ВАКС

При рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде "газового дела", в которой обвиняется екснардеп Александр Онищенко, защитники самовольно покинули суд.

Источник: Сообщение ВАКС, ЦПК

Дословно ВАКС: "После того, как судьи перешли к исследованию доказательств, трое защитников обвиняемых самовольно покинули зал судебных заседаний. Коллегия судей ВАКС постановила возбудить перед органом, по закону, уполномоченный привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности, вопрос о дисциплинарной ответственности защитников.

Следующее судебное заседание назначено на 2 ноября 2020 на 9:00 ".

Дословно ЦПК: "Сегодня в Антикорсуде очередной бунт адвокатов: защитники ексдепутата Александра Онищенко и его сообщницы Мельник, Ищенко и еще один адвокат, назначенный государством, самовольно ушли из зала заседаний".

"Причина такого поведения проста: в Антикорсуди требуют законности и в большинстве случаев пытаются обеспечить разумность сроков рассмотрения дел, фигурантам отнюдь не надо.

"Поэтому и прибегают к дерзкой тактике под прикрытием дисциплинарных органов адвокатуры, которые за такие действия наказывать не собираются".

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