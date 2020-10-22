Адвокаты Онищенко взбунтовались на заседании ВАКС
При рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде "газового дела", в которой обвиняется екснардеп Александр Онищенко, защитники самовольно покинули суд.
Дословно ВАКС: "После того, как судьи перешли к исследованию доказательств, трое защитников обвиняемых самовольно покинули зал судебных заседаний. Коллегия судей ВАКС постановила возбудить перед органом, по закону, уполномоченный привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности, вопрос о дисциплинарной ответственности защитников.
Следующее судебное заседание назначено на 2 ноября 2020 на 9:00 ".
Дословно ЦПК: "Сегодня в Антикорсуде очередной бунт адвокатов: защитники ексдепутата Александра Онищенко и его сообщницы Мельник, Ищенко и еще один адвокат, назначенный государством, самовольно ушли из зала заседаний".
"Причина такого поведения проста: в Антикорсуди требуют законности и в большинстве случаев пытаются обеспечить разумность сроков рассмотрения дел, фигурантам отнюдь не надо.
"Поэтому и прибегают к дерзкой тактике под прикрытием дисциплинарных органов адвокатуры, которые за такие действия наказывать не собираются".
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Предыстория:
- По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.
- 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.
- 29 ноября 2019 года Онищенко задержалии посадили под стражу в Германии. Там он по решению немецкого суда ожидает экстрадиции в Украину.
- 13 мая во время заседания Высшего антикоррупционного суда прокурор зачитал обвинительный акт по делу бывшего депутата Александра Онищенко.