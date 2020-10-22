Українцям заборонили наближатися до кордону з РФ на Луганщині

У Луганській області почали діяти додаткові тимчасові режимні обмеження поблизу державного кордону з Росією.

Джерело: Державна прикордонна служба України, речник відомства Андрій Демченко у коментарі УП

Пряма мова: "Це додаткові режимні заходи з метою протидії протиправній діяльності на державному кордоні в межах Луганської області. Вони діятимуть до кінця року (31 грудня –ред)".

Деталі: За словами Демченка, останнім часом біля кордону з Росією фіксується збільшення спроб зокрема незаконного переміщення товарів. Крім того були неодноразові спроби підкупу аби організувати канал переміщення товарів, а інколи прикордонникам навіть доводиться застосовувати зброю, щоб зупинити порушників, які незаконно перетнули кордон.

Аби обмежити кількість людей поблизу кордону прикордонники вживають додаткові заходи.

Якщо раніше кожен громадянин, взявши паспорт, міг перебувати поблизу кордону, то зараз ні.

На Луганщині забороняється перебувати в межах прикордонної смуги в безпосередній близькості біля державного кордону на відстані до 200 метрів, за винятком представників правоохоронних органів, осіб, які проводять сільськогосподарські роботи за списками робітників та техніки погодженими з підрозділами Держприкордонслужби та осіб, які постійно проживають на цій території, мають письмове запрошення близьких родичів та яких зустрічають особисто.

Мова про наступні території, перераховані на сайті ДПСУ:

Чугинська сільська рада: с. Деркульське, вул Степова; с. Олександрівка, вул. Набережна (непарний бік), вул Вишнева; с. Золотарівка, вул. Сонячна;

Комишненська сільська рада: с. Юганівка, вул. Юганівська, вул. Сонячна, вул. Миру, вул. Річкова, провулок Річковий, квартал Луч-1, квартал Луч-2, квартал Луч-3; Садівниче товариство "Шаров Кут";

Козлівська сільська рада: с. Залісне, вул. Івана Франка;

Танюшівська сільська рада: с. Палагеївка, вул. Степова;

Шарівська сільська рада: с. Шарівка, вул. Набережна, вул. Новоселівка.

Також, додаткові режимні обмеження запроваджені і в межах селища Мілове, де кордон проходить безпосередньо на території цього населеного пункту.

Підхід (перебування) осіб, окрім представників правоохоронних органів до загороджувального паркану на державному кордоні по вулицям Дружби Народів, Міловська, Залізнодорожня, Робоча, Оборонна смт. Мілове, ближче ніж на 5 м.

Порушення вказаних обмежень тягне за собою адміністративний штраф: від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (119 – 170 грн) для фізичних осіб, для посадових осіб - 170 – 340 грн.