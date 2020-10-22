Украинцам запретили приближаться к границе с РФ на Луганщине

В Луганской области начали действовать дополнительные временные режимные ограничения вблизи государственной границы с Россией.

Источник: Государственная пограничная служба Украины, спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Это дополнительные режимные меры с целью противодействия противоправной деятельности на государственной границе в пределах Луганской области. Они будут действовать до конца года (31 декабря ред)".

Детали: По словам Демченко, в последнее время у границы с Россией фиксируется увеличение попыток в частности незаконного перемещения товаров. Кроме того были неоднократные попытки подкупа, чтобы организовать канал перемещения товаров, а иногда пограничникам даже приходится применять оружие, чтобы остановить нарушителей, которые незаконно пересекли границу.

Чтобы ограничить количество людей вблизи границы, пограничники принимают дополнительные меры.

Если раньше каждый гражданин, взяв паспорт, мог находиться вблизи границы, то сейчас нет.

На Луганщине запрещается находиться в пределах пограничной полосы в непосредственной близости у госграницы на расстоянии до 200 метров, за исключением представителей правоохранительных органов, лиц, проводящих сельскохозяйственные работы по спискам работников и техники, согласованным с подразделениями Госпогранслужбы, и лиц, постоянно проживающих на этой территории или имеющих письменное приглашение близких родственников и которых встречают лично.

Речь о следующих территориях, перечисленных на сайте ГПСУ:

Чугинский сельский совет с. Деркульское, ул Степная; с. Александровка, ул. Набережная (нечетная сторона), ул Вишневая; с. Золотаревка, ул. Солнечная;

Комышненский сельский совет с. Югановка, ул. Югановская, ул. Солнечная, ул. Мира, ул. Речная, переулок Речной, квартал Луч-1, квартал Луч-2, квартал Луч-3; Садоводческое общество "Шаров Кут";

Козловский сельский совет с. Залесное, ул. Ивана Франко;

Танюшивский сельский совет с. Палагеивка, ул. Степная;

Шаровский сельский совет с. Шаровка, ул. Набережная, ул. Новоселовка.

Также, дополнительные режимные ограничения введены и в пределах поселка Меловое, где граница проходит непосредственно на территории этого населенного пункта.

Подход (пребывание) лиц, кроме представителей правоохранительных органов к заградительному забору на государственной границе по улицам Дружбы Народов, Меловская, Железнодорожная, Рабочая, Оборонная пгт. Меловое, ближе чем на 5 метров.

Нарушение указанных ограничений влечет за собой административный штраф: от семи до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан (119 - 170 грн) для физических лиц, для должностных лиц - 170 - 340 грн.