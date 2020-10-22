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Кабмін призначив нового керівника Державної митної служби

Четвер, 22 жовтня 2020, 18:45

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Андрія Павловського з посади в.о. голови Державної митної служби.

Джерело: повідомлення на сайті уряду

Дослівно: "Уряд  визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної митної служби України Андрієм Павловським та прийняв розпорядження про звільнення Андрія Павловського з посади заступника Голови Державної митної служби України".

Деталі: Водночас, тимчасове виконання обов’язків голови ДМС покладено на заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.

Передісторія:

  • 19 серпня Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов’язків голови Державної митної служби Андрія Павловського, який був раніше заступником голови відомства.

Українська правда
Теми: митницяКабінет міністрів


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