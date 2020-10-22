Кабмин назначил нового руководителя Государственной таможенной службы
Четверг, 22 октября 2020, 18:45
Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Андрея Павловского с должности и.о. председателя Государственной таможенной службы.
Источник: сообщения на сайте Кабинета министров
Дословно: "Правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины Андреем Павловским и принял распоряжение об освобождении Андрея Павловского с должности заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины".
Детали: В то же время, временно исполнение обязанностей председателя ГТС возложено на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.
Предыстория:
- 19 августа Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского, который был ранее заместителем главы ведомства.