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Кабмин назначил нового руководителя Государственной таможенной службы

Четверг, 22 октября 2020, 18:45
Кабмин назначил нового руководителя Государственной таможенной службы
Евгений Энтис

Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Андрея Павловского с должности и.о. председателя Государственной таможенной службы.

Источник: сообщения на сайте Кабинета министров 

Дословно: "Правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины Андреем Павловским и принял распоряжение об освобождении Андрея Павловского с должности заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины".

Детали: В то же время, временно исполнение обязанностей председателя ГТС возложено на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

Предыстория:

  • 19 августа Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского, который был ранее заместителем главы ведомства.

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Темы: таможняКабинет министров
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