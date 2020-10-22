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Зеленський: Я відмовлюся від президентської пенсії, якщо людям нема що їсти

Четвер, 22 жовтня 2020, 18:56

Президент Володимир Зеленський заявив, що може відмовитися від президентської пенсії, якщо в Україні будуть проблеми з їх виплатою і розміром.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю для 4-х телеканалів

Пряма мова: "Я відмовлюся від президентської пенсії, якщо людям нема що їсти, навіщо мені такі пенсії".

Деталі: Таким чином Зеленський відреагував на слова прем’єра, який говорив, що через 15 років українцям не варто розраховувати на пенсію.

Зеленський також пояснив, що мав на увазі Денис Шмигаль. За його словами, прем’єр хотів сказати, що в Україні відбувається процес старіння нації: "Молодь виїжджає. Що відбудеться, якщо тут не буде підприємців, не буде кому сплачувати податки? Не буде кому сплачувати податків - не буде пенсій".  

Довідка: Зеленський дав велике інтерв'ю за кілька діб до місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня.

За час каденції президент всього двічі проводив довгі зустрічі із пресою: прес-марафон 10 жовтня 2019 року та пресконференцію 20 травня 2020 року, приурочену першій річниці його інаугурації.

Передісторія: 

  • На початку жовтня Шмигаль заявив про те, що Україна не зможе виплачувати пенсії через 15 років.
  • За його словами, в Україні необхідно вводити накопичувальну пенсійну систему на додаток до існуючої солідарної.
  • Прем'єр заявив, що кожен українець повинен подумати про свою пенсію з молодого віку.
  • Він додав, що ще один вид пенсійних відрахувань хочуть ввести в Україні в 2021 році.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Зеленськийпенсії


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