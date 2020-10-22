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Зеленский: Я откажусь от президентской пенсии, если людям нечего есть

Четверг, 22 октября 2020, 18:56

Президент Владимир Зеленский заявил, что может отказаться от президентской пенсии, если в Украине будут проблемы с их выплатой и размером.

Источник: Зеленский в интервью для 4-х телеканалов

Прямая речь: "Я откажусь от президентской пенсии, если людям нечего есть, зачем мне такие пенсии".

Детали: Таким образом Зеленский отреагировал на слова премьера, который говорил, что через 15 лет украинцам не стоит рассчитывать на пенсию.

Зеленский также пояснил, что имел в виду Денис Шмыгаль. По его словам, премьер хотел сказать, что в Украине происходит процесс старения нации: "Молодежь уезжает. Что произойдет, если здесь не будет предпринимателей, некому будет платить налоги? Некому будет платить налоги - не будет пенсий".

Алена Мазуренко, УП
Темы: Зеленскийпенсии


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