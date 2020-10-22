Зеленский: Я откажусь от президентской пенсии, если людям нечего есть
Четверг, 22 октября 2020, 18:56
Президент Владимир Зеленский заявил, что может отказаться от президентской пенсии, если в Украине будут проблемы с их выплатой и размером.
Источник: Зеленский в интервью для 4-х телеканалов
Прямая речь: "Я откажусь от президентской пенсии, если людям нечего есть, зачем мне такие пенсии".
Детали: Таким образом Зеленский отреагировал на слова премьера, который говорил, что через 15 лет украинцам не стоит рассчитывать на пенсию.
Зеленский также пояснил, что имел в виду Денис Шмыгаль. По его словам, премьер хотел сказать, что в Украине происходит процесс старения нации: "Молодежь уезжает. Что произойдет, если здесь не будет предпринимателей, некому будет платить налоги? Некому будет платить налоги - не будет пенсий".
Алена Мазуренко, УП