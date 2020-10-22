Зеленский: Я откажусь от президентской пенсии, если людям нечего есть
Президент Владимир Зеленский заявил, что может отказаться от президентской пенсии, если в Украине будут проблемы с их выплатой и размером.
Источник: Зеленский в интервью для 4-х телеканалов
Прямая речь: "Я откажусь от президентской пенсии, если людям нечего есть, зачем мне такие пенсии".
Детали: Таким образом Зеленский отреагировал на слова премьера, который говорил, что через 15 лет украинцам не стоит рассчитывать на пенсию.
Зеленский также пояснил, что имел в виду Денис Шмыгаль. По его словам, премьер хотел сказать, что в Украине происходит процесс старения нации: "Молодежь уезжает. Что произойдет, если здесь не будет предпринимателей, некому будет платить налоги? Некому будет платить налоги - не будет пенсий".
Справка: Зеленский дал большое интервью за несколько дней до местных выборов, которые состоятся 25 октября.
За время каденции президент всего дважды проводил долгие встречи с прессой: пресс-марафон 10 октября 2019 года и пресс-конференцию 20 мая 2020, приуроченную первой годовщине его инаугурации.
Предыстория:
- В начале октября Шмыгаль заявил о том, что Украина не сможет выплачивать пенсии через 15 лет.
- По его словам, в Украине необходимо вводить накопительную пенсионную систему в дополнение к существующей солидарной.
- Премьер заявил, что каждый украинец должен думать о своей пенсии с молодого возраста.
- Он добавил, что еще один вид пенсионных отчислений хотят ввести в Украине в 2021 году.