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ЄС запровадив санкції проти керівника ГРУ РФ через хакерську атаку на Бундестаг

Четвер, 22 жовтня 2020, 19:27

Рада Європейського союзу запровадила санкції проти двох осіб та однієї організації, які відповідальні за кібератаку на парламент Німеччини  або брали в ній участь у квітні та травні 2015 року.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті Ради.

"Ця кібератака була спрямована на інформаційну систему парламенту та зачепила його здатність працювати протягом декількох днів. Викрадено значну кількість даних, і постраждали електронні адреси кількох членів парламенту, в тому числі канцлера Ангели Меркель", - йдеться у повідомленні.

Під санкції потрапив керівник Головного розвідувального управління РФ Ігор Костюков і Дмитро Бадін, офіцер військової розвідки 85-го Головного центру спеціальних служб ГРУ РФ, який безпосередньо брав участь у проведенні кібератаки.

Також санкції накладені на сам 85-й Головний центр спеціальних служб ГРУ РФ.

Сьогоднішні санкції включають заборону на виїзд та заморожування активів, накладених на фізичних осіб, та замороження активів, накладене на організацію. Крім того, особам та структурам ЄС заборонено надавати кошти тим, хто потрапив до списку.

Рішення Ради ЄС означає, що загалом 8 осіб та 4 суб'єкти потрапили під обмежувальні заходи за причетність до кібератак, спрямованих на ЄС або його держави-члени.

Хакерська атака на Бундестаг тривала з 30 квітня по 20 травня 2015 року. У результаті зловмисники отримали доступ до щонайменше 16 гігабайтів даних, у тому числі до масштабного архіву листування депутатів німецького парламенту.

Німеччина підозрює в атаці хакерську групу APT28, також відому як Fancy Bears, що вважається пов’язаною з російською владою і здійснює кібератаки на державні, інформаційні, військові та інші структури країн. 

У березні 2018 року ця ж група атакувала сервери МЗС і Міноборони Німеччини.

У травні 2020 року Федеральна прокуратура Німеччини видала міжнародний ордер на арешт росіянина Дмитрія Бадіна, якого підозрюють у зламі комп'ютерних систем німецького парламенту у 2015 році на замовлення Головного розвідувального управління РФ. 



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