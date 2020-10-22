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ЕС ввел санкции против руководителя ГРУ РФ за хакерскую атаку на Бундестаг

Четверг, 22 октября 2020, 19:27

Совет Европейского союза ввел санкции против двух человек и одной организации, ответственных за кибератаке на парламент Германии или принимавших в ней участие в апреле и мае 2015 года.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Совета.

"Эта кибератака была направлена ​​на информационную систему парламента и задела его способность работать в течение нескольких дней. Похищено значительное количество данных, и пострадали электронные адреса нескольких членов парламента, в том числе канцлера Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.

Под санкции попал руководитель Главного разведывательного управления РФ Игорь Костюков и Дмитрий Бадин, офицер военной разведки 85-го Главного центра специальных служб ГРУ РФ, непосредственно участвовавший в проведении кибератаки.

Также санкции наложены на сам 85-й Главный центр специальных служб ГРУ РФ.

Сегодняшние санкции включают запрет на выезд и замораживание активов, наложенных на физических лиц, и замораживание активов для организации. Кроме того, лицам и структурам ЕС запрещено предоставлять средства тем, кто попал в список.

Решение Совета ЕС означает, что в целом 8 человек и 4 субъекты попали под ограничительные меры за причастность к кибератакам, направленным на ЕС или его государства-члены.

Хакерская атака на Бундестаг продолжалась с 30 апреля по 20 мая 2015 года. В результате злоумышленники получили доступ к по меньшей мере 16 гигабайтам данных, в том числе к масштабному архиву переписки депутатов немецкого парламента.

Германия подозревает в атаке хакерскую группу APT28, также известную как Fancy Bears, которая считается связанной с российскими властями и осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран.

В марте 2018 года эта группа атаковала серверы МИД и Минобороны Германии.

В мае 2020 года Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, которого подозревают во взломе компьютерных систем немецкого парламента в 2015 году по заказу Главного разведывательного управления РФ.



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