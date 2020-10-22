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"Схеми" показали гостей з весілля пасинка Медведчука

Четвер, 22 жовтня 2020, 22:19
Схеми показали гостей з весілля пасинка Медведчука

Журналісти зафіксували гостей, які приїхали на святкування весілля пасинка кума президента Росії, народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука .

Джерело: "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) – "Бал у Медведчука"

Деталі: Журналісти зазначають, що фіксували автівки гостей, перебуваючи у публічному місці, на в’їзді в столичний ресторан "Маячок" 10 жовтня, де відбувалося святкування, а також аналізували відео з Instagram-сторіз, які викладали гості того дня. Таким чином вони склали список відомих публічних гостей святкування.

"Така, здавалося б, світська подія не потрапила б в об’єктив камери програми журналістських розслідувань, якби не суспільний інтерес, який становлять зв’язки Віктора Медведчука – одного з лідерів проросійського політичного руху в Україні", – йдеться у спецрепортажі.

Серед них "Схеми" зафіксували близьких соратників Віктора Медведчука. Його сусідів-олігархів Ігоря та Григорія Суркісів, який також є народним депутатом від ОПЗЖ.

 

На відео гостей журналісти впізнали депутата від ОПЗЖ Тараса Козака разом із Наталією Лавренюк – його цивільною дружиною та бізнес-партнеркою Оксани Марченко у нафтовому бізнесу в Росії.

 

На територію ресторанного комплексу, зазначають журналісти, заїжджало авто екс-"регіонала", голови Федерації боксу України і фігуранта "бурштинової стрілянини" на Рівненщині Володимира Продивуса.

 

На відео гостей потрапив Вадим Столар, відомий за часів Порошенка як "сірий кардинал Києва", а нині – народний депутат від ОПЗЖ та керівник столичної організації цієї політсили.

На відео гостей журналісти помітили Андрія Холодова – народного депутата від "Слуги Народу". Раніше Холодов уникав запитань про те, які має відносини із Віктором Медведчуком і чи товаришують вони родинами, пояснюючи лише, що його дружина і Оксана Марченко – куми

Із території ресторану виїжджало авто ексдержсекретаря Міністерства закордонних справ Андрія Заяця. Втім, дипломат заявив журналістам, що саме в той день давав своє авто в користування, не відповівши, кому.

Крім того, журналісти зафіксували, як із території "Маячка" вийшов Сергій Коровченко – ексміністр юстиції Криму, фігурант так званих "плівок Глазьєва" як "людина Медведчука" у супроводі Владислави Молчанової – довіреної особи Юлії Тимошенко на президентських виборах 2019 року. Втім, вони обоє були одягнуті в спортивний одяг. Молчанова пояснила журналістам, що вони з Коровченком приїжджали туди "збирати гриби", Сергій Коровченко теж озвучив цю версію, додавши, що з Віктором Медведчуком не знайомий і не є його людиною.

"Українська правда" у Threads

Теми: Медведчук
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