"Схемы" показали гостей со свадьбы пасынка Медведчука

Журналисты зафиксировали гостей, приехавших на празднование свадьбы пасынка кума президента России, народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Источник: "Схемы" (проект Радио Свобода и UA: Первый) - "Бал у Медведчука"

Детали: Журналисты отмечают, что фиксировали машины гостей, находясь в общественном месте, на въезде в столичный ресторан "Маячок" 10 октября, где проходило празднование, а также анализировали видео с Instagram-сториз, которые выкладывали гости в тот день. Таким образом они составили список известных публичных гостей торжества.

"Такое, казалось бы, светское событие не попало бы в объектив камеры программы журналистских расследований, если бы не общественный интерес, который составляют связи Виктора Медведчука - одного из лидеров пророссийского политического движения в Украине", - говорится в спецрепортаже.

Среди них "Схемы" зафиксировали близких соратников Виктора Медведчука. Его соседей-олигархов Игоря и Григория Суркисов, который также является народным депутатом от ОПЗЖ.

На видео гостей журналисты узнали депутата от ОПЗЖ Тараса Козака вместе с Натальей Лавренюк - его гражданской женой и бизнес-партнершей Оксаны Марченко в нефтяном бизнесе в России.

На территорию ресторанного комплекса, отмечают журналисты, заезжали авто экс- "регионала", председателя Федерации бокса Украины и фигуранта "янтарной стрельбы" в Ровенской Владимира Продивуса.

На видео гостей попал Вадим Столар, известный во времена Порошенко как "серый кардинал Киева", а ныне - народный депутат от ОПЗЖ и руководитель столичной организации этой политсилы. По просьбе журналистов о комментарии Вадим Столар не отреагировал.

На видео гостей журналисты заметили Андрея Холодова - народный депутат от "слуг народа". Ранее Холодов избегал вопросов о том, какие имеет отношения с Виктором Медведчуком и или дружат они семьями, объясняя лишь, что его жена и Оксана Марченко - кумовья. На вопрос, что он делал на свадьбе пасынка Медведчука, Андрей Холодов "схемы" не ответил.

С территории ресторана выезжало авто экс-госсекретаря Министерства иностранных дел Андрея Зайца. Впрочем, дипломат заявил журналистам, что именно в тот день давал свое авто в пользование, не ответив, кому.

Кроме того, журналисты зафиксировали, как с территории "Маячка" вышел Сергей Коровченко - эксминистр юстиции Крыма, фигурант так называемых "пленок Глазьева" как "человек Медведчука" в сопровождении Владиславы Молчановой - доверенного лица Юлии Тимошенко на президентских выборах 2019 года. Впрочем, они оба были одеты в спортивную одежду. Молчанова пояснила журналистам, что они с Коровченко приезжали туда "собирать грибы", Сергей Коровченко тоже озвучил эту версию, добавив, что с Виктором Медведчуком не знаком и не является его человеком.