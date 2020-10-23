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США в ОБСЄ закликали Росію вивести війська з України

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 03:44

Постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні наголосив, що Сполучені Штати закликають РФ виконати свої зобов'язання у рамках Мінських домовленостей та вивести свої сили й озброєння з України.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Протягом останні кількох місяців, як уже говорилося, зброя була значна тихішою. Але ми також розуміємо, що будь-яке припинення вогню має привести до прогресу в наступних кроках до припинення самого конфлікту. Все ще існують інші загрози безпеці, і багато ще потрібно зробити задля мирного врегулювання. Ми закликаємо Росію виконати свої "мінські" зобов'язання та вивести свої сили й озброєння з України".

Деталі: За словами дипломата, поліпшення безпекової ситуації на Донбасі забезпечило вкрай необхідний перепочинок мирному населенню, "але тривалий прогрес у напрямку миру вимагає від Росії справжнього залучення до дипломатичних зусиль з врегулювання конфлікту, у тому числі шляхом переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи".

Джеймс Гілмор висловив сподівання, що Росія конструктивно співпрацюватиме з Україною та ОБСЄ для ухвалення конкретних рішень у таких питаннях, як розмінування, відкриття нових КПВВ, нових ділянок розведення та проведення взаємного обміну утримуваними особами.

Пряма мова: "Ми часто говоримо про те, що Росія повинна відповідати політичній волі, яку проявляє Україна, що Росія повинна припинити своє перешкоджання на мирних переговорах. І я б хотів запитати російський народ: а яку користь вам дали шестирічні - провальні - зусилля вашого уряду з розбудови імперії на сході України?".

Теми: РосіявійнаДонбасСШАОБСЄ


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