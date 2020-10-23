США в ОБСЕ призвали Россию вывести войска из Украины

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене отметил, что Соединенные Штаты призывают РФ выполнить свои обязательства в рамках Минских договоренностей и вывести свои силы и вооружения из Украины.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "В течение последних нескольких месяцев, как уже говорилось, оружие было значительное тише. Но мы также понимаем, что любое прекращение огня должно привести к прогрессу в следующих шагах к прекращению самого конфликта. Все еще существуют другие угрозы безопасности, и много еще нужно сделать для мирного урегулирования. Мы призываем Россию выполнить свои "минские" обязательства и вывести свои силы и вооружения из Украины".

Детали: По словам дипломата, улучшения ситуации безопасности в Донбассе обеспечило крайне необходимую передышку мирному населению, "но длительное прогресс в направлении мира требует от России настоящего привлечения к дипломатических усилий по урегулированию конфликта, в том числе путем переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы".

Джеймс Гилмор выразил надежду, что Россия конструктивно сотрудничать с Украиной и ОБСЕ для принятия конкретных решений по таким вопросам, как разминирование, открытие новых КПВВ, новых участков разведения и проведения взаимного обмена удерживаемыми лицами.

Прямая речь: "Мы часто говорим о том, что Россия должна отвечать политической воли, которую проявляет Украина, что Россия должна прекратить свое препятствование на мирных переговорах. И я бы хотел спросить русский народ: а какую пользу вам дали шестилетние - провальные - усилия вашего правительства по развитию империи на востоке Украины?".